台積電與輝達同為半導體大廠，股價卻呈現兩樣情，輝達今年以來已大漲將近9成，反觀台積電ADR於2月站上高點後，至今已重挫2成，有分析師認為，台積電ADR已出現死亡交叉，將招致進一步的拋售，但輝達股價持續上攻，未來兩家公司的股價差距可能會再擴大。

CNBC報導，近期臉書與元宇宙話題熱潮帶動，輝達股價今年股價已上漲將近9成，周二收盤價247.17美元為歷史新高，周三收在244.36美元，下跌2.81 美元（或1.14%）表現相當強勢，反觀台積電ADR在2月衝上高點後未能繼續上攻，反而下挫2成，周三台積電ADR收在113.75美元，下跌0.43美元（或0.38%）。

對此，研究機構Lido Advisors首席市場策略師Gina Sanchez表示，「兩家公司的商業模式完全不同，輝達是無晶圓廠的半導體公司，而台積電則是純代工廠，且臉書的元宇宙概念將助威輝達，因為輝達晶片運算能力最快。」

資本機構Blue Line Capital總裁Bill Baruch持相似看法，他認為，「被動投資也會讓輝達受益，如果你從ETF的角度來看，所有的ETF大約持有700億美元的輝達，但台積電只有15億美元。」此外，就技術面來看，輝達也優於台積電，投資人應該將任何回測視為買點，220美元至230美元是可以買入時間點，且有穩健支撐。

報導點出，台積電在8月進入死亡交叉，當時50日線下穿200日均線，顯示未來空頭機會大，Bill Baruch則點出，他會等台積電站上120美元，再重新考慮買進，「台積電已出現死亡交叉，恐招致進一步的拋售。」

Gina Sanchez補充說道，「輝達是一支定價很高的股票，所以你要以這些估值去做判斷，且必須相信這個故事是長期存在的，我們已經持有輝達很久，這對我們來說並不是難事。」

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