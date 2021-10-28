一名居住在新北市中和區的洪姓男子，因停車位問題與社區主委產生嫌隙，竟氣到於頂樓水塔投放老鼠藥，經住戶察覺有異報警，才驚覺水中飄有藍綠色懸浮物，而洪男的犯行全遭監視器拍下，新北地檢署偵結，27日依妨害公眾飲水將其起訴。

據悉，洪男居住於中和區一處社區住宅大樓，2020年8月間因停車位問題與該社區楊姓主委產生嫌隙，一氣之下竟買了老鼠藥投擲至頂樓水塔裡，直到有住戶發現水怪怪的，上到頂樓查看水塔，才驚覺裡頭浮著藍綠色的碎屑，立即報警處理。

警方獲報後，採集樣體送驗，報告指出水塔中的水含有老鼠藥的成分，該棟大樓的住戶為了揪出兇手，便於頂樓安裝監視器並於水塔蓋加裝鎖頭，果真於同月底拍到洪男企圖在水塔中下藥。

住戶看到洪男於頂樓鬼祟，立刻衝上頂樓逮人，而洪男驚覺東窗事發，則趁隙將液體狀的老鼠藥沿著牆壁倒下，孰料，警方於防火巷採集到洪男傾倒的液體，確認成分為老鼠藥，立刻將其逮捕送辦。

檢警調查時，洪男辯稱先前並無上頂樓投毒，被發現當時只是想要惡作劇，最後也沒把老鼠藥放進水塔中，但說詞不被檢方所採信，27日依妨害公眾飲水未遂罪將其起訴。