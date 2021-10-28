國內疫苗第1劑疫苗覆蓋率突破7成、第2劑覆蓋率突破3成，但外界擔心恐陷入停滯期，尤其高齡族群是重症死亡風險高，但75歲以上長者仍有3成未打疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不會強制長者打疫苗，「但要鼓勵他們出來打」。而北市規劃設置「中型社區接種站」，陳時中認為此作法可行，相信北市可以做出對市民比較好的服務。

台北市規劃設置中型社區接種站，依循流感疫苗施打模式，與里長合作，讓民眾就近接種。陳時中聽聞此事表示，以分流方式做小規模施打，這都是可行的，他認為台北市資源豐沛，管理的人員也多，相信他們可以做出對市民比較好的服務。

外界擔心疫苗涵蓋率達標後，恐陷入停滯期，陳時中表示，11月將進入高度滿足期，有第2劑需求的人，希望能在11月予以滿足，再來想其他施打的情況。至於是否考慮以摸彩、優惠等方式來提升接種意願，他認為施打方式由地方政府規劃，選擇比較好的方式，「我們都不反對」。

目前國內75歲以上長者第1劑接種率已逾7成，65歲以上逾8成，陳時中表示，這裡面當然會有打疫苗的猶疑，長輩會有不同的想法，我們只能盡量說明，不過也尊重他的意願；有些國家會強制施打，但很少會強制老人家去打，大部分是強制與社會接觸多的族群，我們不會強制老人家，但要鼓勵他們多出來打。