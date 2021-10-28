圖為媒體人趙少康。（資料照/杜宜諳攝）

新北市議會27日總質詢，民進黨團議員輪番要求市長侯友宜對共機擾台表態，侯友宜回應誓死捍衛中華民國，卻遭質疑不表態。資深媒體人趙少康今(28日)在臉書對此事表達看法，直言這是「讓人看穿民進黨執政只會扣帽子跟抹紅的一貫伎倆」。

趙少康認為，民進黨與其逼別人表態，不如發動支持者一起熱血響應募兵，擴充國軍兵力規模，不只可以解決戰鬥部隊缺額問題，還能提高兵源素質，不要只是嘴上抗中保台。他認為，蔡英文有817萬支持者，在全面執政下，宣傳資源與管道多如牛毛，只要每位民進黨民代都認養2%的「募兵責任額」，只要2%的民進黨支持者從軍報國，就能召募到16萬兵員，大幅滿足國防戰力需要。

趙少康更說，大家同在台灣這片土地上，怎麼會不愛台灣？每個人在各自崗位上兢兢業業，為台灣的經濟、環境努力，就是以實際行動愛台灣，民進黨到處扣人紅帽，不會讓台灣更團結、和諧、繁榮。

針對此事，侯友宜今表示，昨天語氣比較嚴肅比較重，希望告訴大家團結愛護國家本來就是大家都應該要做的事情，不需要用這樣方式質疑工作40年的老警察捍衛國家的忠誠度，大家一起來團結在一起，才能夠保家衛國。