群創（3481）公佈2021年第三季營運成果，合併營收為931億元，營業淨利為190億元，稅後淨利為186億元，基本每股盈餘為新台幣1.77元。

2021年第三季整體出貨面積732萬平方公尺，與前一季增加3.2％，液晶面板售價為每平方公尺449美元。中小尺寸營收為177億元，較第二季減少0.6％；中小尺寸合併出貨面積91.1萬平方公尺，較第二季增加8.1％。

營收以產品應用別區分，可攜式電腦為31％，手機及商用產品為24％、桌上型螢幕為13％、電視為32％；以產品尺寸別區分，10吋以下為19%、10到20吋為34％、20到30吋為15％、30到40吋為6％、40吋以上為25％。

回顧第三季，受到全球貨運塞港影響，貨物積壓在港口，造成船期的不確定性及庫存資金壓力下，部分尺寸的電視產品價格調整幅度超過預期。其他產品如IT、商用、工控及醫療等面板需求則維持穩定。公司持續優化產品結構，分散消費性產品的景氣下行風險。