交通部觀光局補助市府3項觀光工程相關墊付案總經費共1億300萬元。市議員楊正中、陳淑華28日抨擊說，審查時觀旅局墊付案時卻只用1個表格寫負擔比例，沒有說明計劃如何執行，不該把方便當隨便；觀旅局強調，未來提送墊付案審查時將確實遵照議會決議事項辦理。

觀旅局指出，市府提報交通部觀光局核定「環山獵人登山步道環狀線建置工程」、「東后豐自行車道觀光據點－葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程」及「大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程」，共計1億300萬元經費屬地方建議重要觀光建設。

市議員楊正中說，觀旅局日前就將計劃案上傳，但交通地政委員會審查預算時，卻提供不出來，顯示根本對業務不了解。（陳世宗攝）

楊正中、陳淑華抨擊說，這三項計劃都是地方民眾重視、地方議員爭取已久的建設，委員會也支持相關補助款。但在審查時觀旅局卻只用一個表格寫負擔比例，沒有說明計劃如何執行；市府對於墊付案審查，應循正常預算審議程序，審查該送達的資料應送達議會。

陳淑華指出，市府申請計劃獲得中央前瞻經費補助後，都要將計劃公告在市府官網的「前瞻計畫」專區，觀旅局也早就於10月22日前將計劃案上傳；但交通地政委員會審查預算時，卻提供不出來；議會支持基層建設及相關墊付案，但市府必須尊重預算審查程序，做到程序正義。

觀旅局強調，「環山獵人登山步道環狀線建置工程」經費4800萬元，步道長度約2.8公里；「東后豐自行車道觀光據點─葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程」經費2500萬元，施作休憩平台1座等；「大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程」經費3000萬元，設置木棧道等，三項工程都預計2022年底完工。