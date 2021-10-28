高雄市1名潘姓男子26日晚間在妻子陪同下前往高醫就診，未料，2人走至離醫院僅百公尺遠的距離，潘男突然倒地，由於派出所和消防分隊就在旁邊，潘妻急奔派出所求救，當時消防分隊救護車皆因任務出勤，警方和救護員急中生智，駕警車將潘男火速送醫，讓潘男幸運撿回一命！

三民一分局警方指出，26日晚間，一名蔡姓女子焦急地衝進十全路派出所報案，指稱59歲的潘姓丈夫在路邊倒下，請求警方協助，由於派出所旁就是十全消防分隊，警方立即通報消防分隊，但因該時段救護車皆出勤，無法立即送醫，因情況危急，警方徵求家屬同意後，以警車和救護員將潘男載送醫院救治。

周姓婦人倒臥家中無力起身，鄰居攔警車，警方衝上樓救人。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

在警消合力協助下，短短1分鐘內即將潘男送醫，讓潘男幸運撿回一命，潘妻非常感謝警方機警救了她的丈夫。

另小港分局漢民所員警10月23日晚間8時許執行巡邏勤務，行經廠邊三路86巷時，突然有民眾招手將警車攔下，指聽到隔壁住家樓上有人喊「救命」，警方立即停車衝上樓查看，發現82歲的周姓婦人倒臥床邊，周婦因身體無力無法起身才拚全力喊救命，警方將周婦先攙扶上床，隨即通報救護人員及周婦家人到場，由救護車送醫治療，所幸周婦就醫後無大礙。