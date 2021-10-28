國道1號增苗栗縣造橋交流道計畫示意圖。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國道1號增設造橋交流道1案，苗栗縣政府工務處經修正可行性研究報告後提交高公局，已於日前獲得高公局通過提報交通部審查，順利邁出第1步，未來如獲行政院核定後，全案總經費超過10億元，將由高公局辦理綜合規畫及環評等作業。

苗栗縣國道1號增設造橋交流道1案，經過苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮及陳超明等全力爭取，行政院長蘇貞昌親赴現場會勘後，原則同意增設計畫，苗栗縣政府工務局提出可行性研究，去年10月經高公局有條件通過的審查意見，縣府工務局於今年10月8日將修正後可行性研究報告提報至高公局，高公局於10月21日陳報交通部審查，正式邁出第1步。

縣府工務處表示，本計畫於原造橋收費站腹地增設南下出口及北上入口等2支匝道，但考量北上入口匝道橋梁落墩位置，與進出國道地磅站動線及建物產生衝突，縣府經依高公局審查意見修正後，需另配合辦理地磅站外移工程，以及東側既有通往國道公警隊與苗14線道路，亦需一併配合外移，並需配合增設擋土牆、坡面處理等大地工程，以及近期鋼材等物料成本上漲等因素，以致整體總工程經費較原提送方案增加。

另外，為因應未來交流道開通後，聯絡道苗14線需拓寬，預計將平仁路至禮蘭路約1.2公里區間，由原路寬12公尺拓寬至18公尺，採雙向4車道配置，初估工程經費約2.7億元；為縮短作業期程，縣府同步辦理規劃及初步設計作業，預訂於11月下旬辦理地方說明會，期獲地方支持及協助。

縣長徐耀昌表示，增設國道1號造橋交流道係地方多年來的夙願，縣府已依高公局審查意見將修正後報告陳報中央請核，期待中央能早日核定本案，以利後續推動，改善造橋長期交通無法使用國道的不便問題，並促進地方產業發展。

本案待交通部審查通過後陳報行政院，因本計畫整體建設總經費超過10億元，後續由行政院轉陳國發會審查通過後，再陳報行政院正式核定，後續再由高公局辦理綜合規劃及環評等作業。