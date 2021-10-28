基隆捷運戰火燒到從市長燒到發言人，北市府發言人陳智菡昨在臉書點出台北市長柯文哲被群起圍毆是戳破國王的新衣。對此，基市府發言人沈詠珮今天下午也在臉書反擊，四長會議柯都沒意見，現在一堆問題，難道幕僚作業都是假的嗎？

沈詠珮表示，自己不是基隆人，是通勤族，每天從板橋搭火車，穿越北北基到海邊上班，基隆捷運變成她非常期待的事。她提及，最近許多朋友一直問，「基隆捷運到底在吵什麼，好複雜」，但其實很簡單，只是大家都被政治口水淹沒。

她指出，柯文哲特別關心第二階段八堵到基隆，林右昌已解釋多次，因目前路廊有限，更面臨拆遷、高架橋問題，會議時也達成共識，將持續規畫討論、納入都市縫合理念，不懂這段話，柯到底哪一個字看不懂？

沈詠珮說，白話文就是，分兩階段進行，南港至八堵先行，八堵至基隆後擴，更白話一點就是，「基隆端點是基隆人的事，並無涉及台北市，OK？」她質疑，柯如果有意見，為何不在會議中提出？幕僚作業都是假的嗎？開會是開心酸的嗎？

沈詠珮提及，那天會議中，坐在裡頭，字字句句都聽得很清楚，柯文哲從頭到尾都沒有反對，還是當天「你才是穿著國王新衣的那個人？」甚至總喜歡拿Tram-train跟輕軌緊扣前瞻，狂打林右昌跳票，「但這就有趣啦，當祖克柏已經發明臉書、我阿嬤都會用了line，你還會問飛鴿傳書怎麼還不來嗎？」何必一直拿舊的方案來檢視「你為何還不幹？」

沈詠珮強調，汐東線整合基隆捷運，才是救了柯文哲蓋不出來的汐止民生線，不然等柯有空，才是真的要等到反攻大陸。最後，套句柯的話，「政治，就是耐煩而已。」大家都是做事的人，「如果你連基本的理性溝通與政策理解都這麼不耐煩的話，別說政治了，基本的市政都很難推動。」