美國有線電視新聞網（CNN）昨（27）日刊登總統蔡英文專訪內容，蔡英文在訪談中首度證實臺灣的確有美軍的存在，但並未透露有多少美軍在臺灣，僅表示「沒有外界想像的那麼多」；她也強調「我們與美國進行廣泛的合作，目的在於提高我們的防衛能力」。相關談話內容引發外界關注，總統府也提供了專訪全文。

蔡英文接受CNN專訪內容，針對區域及臺灣情勢、臺灣關係、兩岸關係、全球供應鏈、能源轉型等多項議題進行說明，以下為總統談話全文：

今年的國慶講話，我告訴臺灣人民，臺灣正面臨區域的複雜情勢，以及空前的挑戰。我注意到，有部分國際媒體報導，臺灣人面對挑戰時，冷靜而不焦慮。我想我們今天就從這裡開始談起。

臺灣的故事是堅韌不屈的奮鬥史。面對近來中國人民解放軍的軍事活動，外界不禁要問，為什麼臺灣人民可以保持冷靜，一切如常。這並不是臺灣人對日益加劇的軍事活動無感，事實上，我們冷靜但也警覺，因為自第二次世界大戰結束後七十多年以來，臺灣人歷經的政治或其他方面的挑戰和危機從沒少過。

例如，1958年中國企圖軍事入侵金門的823砲戰、1970年代退出聯合國和外交斷交潮、長達38年的戒嚴時期、1996年的臺海飛彈危機，以及1997年的亞洲金融風暴，我們也度過了2003年的SARS，並控制住這次COVID-19的疫情。

臺灣克服了一次次的挑戰，在此同時，我們從貧窮走到繁榮，從威權走到民主。臺灣的歷史告訴我們，只要我們意志堅定，相信自己，一定會找到屬於自己的生存興盛之道。這就是臺灣的「韌性」。

雖然我們面對中國不斷增強的威脅，我們的經濟仍以相當驚人的速度持續成長，獲國際機構評比為全球最具競爭力的經濟體之一。我們有強大的高科技產業、高素質且全球化的勞動力，以及開放、透明、健全的市場。

我們已經向世界證明，我們不但挺過來了，還是全球經濟和供應鏈不可或缺的夥伴。

我們想要成為世界的積極參與者和助力；當然，臺灣的持續生存和繁榮需要全世界的支持。民主和自由是我們的生活方式，也是我們和世界連結、交友之道。

我們每天面對中國在臺海及區域的軍事擴張，中國從未放棄對臺的軍事企圖。我要強調，「臺灣不會屈服於壓力，也不會冒進」。但是，如果我們的民主和生活方式遭受威脅，臺灣必將竭盡全力捍衛自己。

我們將持續強化自我防衛能力，並提升不對稱戰力。臺灣也準備好和區域行為者合作，確保區域和平穩定與繁榮發展。

然而，更大的挑戰是，境外勢力利用諸如錯假訊息、滲透等手段，分裂臺灣社會，這是臺灣每天所面臨的重大挑戰。當外部勢力企圖用臺灣的民主制度來傷害臺灣的民主生活方式時，臺灣人民已變得更有意識、也更有能力應對這樣的侵擾行徑。我們願意和遭受此類侵擾的國家分享經驗。我要說的是，這樣的挑戰不會很快就結束，只要中國的企圖心還在，挑戰就永無盡頭。

當威權政權展現擴張的企圖，民主國家應該合作，捍衛共同的價值，而臺灣就站在全球民主社群的最前線。

臺灣也是全球供應鏈安全、可靠的合作夥伴，是值得信賴的國際貿易夥伴。

在我們開始致力維護共同利益、捍衛共同價值之際，臺灣就處在關鍵的位置上。我相信，世界不能缺少臺灣這股良善力量。

蔡英文接受CNN專訪，並偕同CNN新聞團隊至萬華兩喜號用餐。（圖／總統府提供）

蔡英文接受CNN專訪，並偕同CNN新聞團隊至萬華龍山寺參拜。（圖／總統府提供）

總統回覆有關美軍在台的內容則如下：

問：今天的臺灣是否比2016年您上任時更安全？

總統：這要看如何定義。中國的威脅日益加劇，但是臺灣人民了解當前處境，我們必須更加團結，並準備好捍衛我們所擁有的一切。這很重要。我們需要讓大家知道我們的處境，為將來做好周全的準備。國際社會也更加關注臺灣和臺海局勢。我們獲得越來越多的國際支持，這對臺灣人民來說十分重要，也鼓舞人心，讓大家更有信心，只要我們竭盡所能，外界就會幫助我們。

問：美國的角色是？

總統：美國是臺灣產品的最大市場，且幾乎是我們採購防衛武器的唯一來源，美國還提供臺灣各種支援，讓我們能夠成為區域或國際的行為者，不那麼孤立。

問：包括派遣美軍人員協助訓練臺灣軍隊嗎?

總統：我們和美國的合作很廣泛，目的在增強我們的防衛能力。

問：現在有多少美國軍方人員派在臺灣?

總統：沒有大家想得那麼多。

問：像媒體昨天報導的幾十人嗎？

總統：我們不討論細節。

問：這消息流傳出去後，您認為對臺灣和大陸的關係有幫助嗎？或是見諸報導後，您感到擔心？

總統：很多報導中，有些是事實，有些則不是那麼正確。民眾會接收到許多資訊，決策者有責任做正確的決定，不該被單一訊息所影響。