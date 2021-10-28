知名音樂人許常德今年2月在臉書表示接到女網友私訊，指心理諮商師高育仁涉嫌性騷擾，高當時要求許常德公開所有私訊，許因此進一步揭露，高對女網友說「女人本來就是生來給男人用的」等猥褻言語。高事後控告許妨害名譽，台北地檢署28日偵結，處分許不起訴。

許常徳公開與女網友私訊，女網友稱曾給「高姓」心理諮商師諮詢，約莫半年後對方便伸出狼爪，並對她說出「女人本來就是生來給男人用的」等猥褻言語，甚至在她未成年時，揚言滿18歲時能發生性關係，更不斷對她洗腦自己的言行舉止都是對的，她直到20歲才鼓起勇氣，向學校輔導老師坦承真相。

女網友並稱，雖然拆穿了對方詭計，但仍後悔差一步就能將其繩之以法，並吊銷心理師執照，如今看到高育仁還在招攬生意，感嘆社會制度仍在保護壞人，強調這是她一輩子的陰影。

高育仁當時出面澄清，強調女網友的性騷擾指控，早在2年前經公聽會查證後，已還給他清白。高也認為私訊內容不實在，對許常德提告妨害名譽。

檢察官認為，高育仁在事件曝光時，不想讓網友有想像空間，向許常德喊話「真的有信件就請公開」，自願讓社會大眾檢視，許才會應高的要求公開與女網友私訊，同時證明自己不是亂編故事，因此認定許沒有犯意，處分不起訴。