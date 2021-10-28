台東地方法院28日舉行國民法官模擬法庭，司法院長許宗力出席親自旁聽，他表示「台東族群多元，是最適合國民法官體現的地方」。據了解，國民法官法將在2023年起施行，各地方法院均積極進行模擬法庭演練。

國民法官模擬法庭上，在台東檢方、辯方及模擬當事人、證人交相答辯下，由國民法官實境參與審判，全程擬真演練。模擬法庭審理台東真實案例，被告男子因不滿找不到妻子，竟持刀刺殺妻子友人，模擬法庭上聚焦在量刑辯論。

台東地方法院28日舉行國民法官模擬法庭。（蔡旻妤攝）

許宗力表示，台東雖然是本島規模最小的法院，卻是族群最多元的縣市，也是全台第3大的法院管轄區，所以台東是最適合社會多元意見參與國民法官最佳體現，讓法官傾聽多元的聲音，更接地氣。

許宗力指出，國民法官制度考驗整個法庭活動，不只是國內整體的法治教育，開庭時擁有法律專業的法官、律師、檢察官，都需要適切的調整專業語言，讓國民法官能夠理解，做出妥適判決。

台東地院刑事庭庭長邱奕智說明，台東地院已做好國民法官新制的準備；台東雖具有多元族群，經立院立法討論，國民法官仍應依隨機方式抽選，避免有偏袒嫌疑；倘若被告或受害者為特殊族群者，可在國民法官抽選後，再由檢辯雙方協議，是否保留特殊族群的固定名額。

據了解，國民法官新制預計在2023年元旦上路，全國各地方法院自去年起相繼舉辦模擬法庭相關演練；許宗力表示，國民法官的制度就像法律白話文運動，不能只有專業法律人才懂，要讓人民也能參與行使公權力，意義重大。