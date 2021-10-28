因應振興五倍券的推出，8大部會加碼推出振興券，由客委會發行的40萬份面額500元客庄券2.0，今天下午3時30分抽出第2波幸運兒，由身份證字號末2碼「14」，以及末3碼「269」的民眾中籤，共9萬6646人抱得客庄券，3波抽籤計有29萬5373人中籤。

客委會表示，中籤名單將在明天上午8時30分起公告於行政院振興五倍券官網(https://vhpi.5000.gov.tw/)及發送中籤簡訊通知；最後一次抽籤(11月4日)時舉行公開儀式暨用券記者會，宣告客庄券用券時間；尚未登記客庄券的民眾，記得在明天10月29日於行政院振興五倍券官網登記。

客委會指出，民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，消費折抵後不足額部分可依店家提供之服務，選擇以現金、行動支付、信用卡等方式或使用振興五倍券支付自付差額，全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家均可消費，使用期限至111年4月30日止。

特別提醒，根據8大部會振興券抽籤規則，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。