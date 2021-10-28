油價大跌及美國公債殖利率回落，及企業強勁財報利多效應消退，隔夜美股缺乏上漲動能，道瓊指數收跌、標普500指數失守歷史高點，僅那斯達克指數收紅。今日台股開盤小漲6.62點、報17081.17點，惟電子權值股並未走強，使大盤陷入震盪，一度下探至16994.37點，最高觸及17104.86點，高低震盪110.4點，終場下跌32.92點或0.19%，收17041.63點、險守季線，成交量放大至3144.83億元。

今日外資(不含外資自營商)賣超73.5907億元，投信買超5.7715億元，自營商賣超8.0782億元，三大法人賣超75.89億元。外資連3日買超止步，今轉為賣超；本月來累計賣超458.88億元，今年來累計賣超5510.26億元。

上市櫃正逢Q3財報季，但個股對於財報利多的反應兩樣情。盤面上看，電子權值股暫歇，由光電、航空、電子零件組成抗空艦隊，光電股收漲2.53%，居類股漲幅之冠，電零組收漲1.43%居次，航運收漲0.74%排第三。權王台積電(2330)開低1元至598元，整日於600元以下修正，收跌0.67%、報595元；聯電(2303)Q3獲利締新猷、EPS為1.43元，股價卻坐上冷板凳，開低1.2元至60.7元，盤中也無明顯回升，終場下跌3.39%，收59.8元今日最低。千金股譜瑞-KY(4966)財報亮眼，多頭同樣不買單，股價開低走低，下挫6.07%、收1780元。航運股由華航(2610)領漲，貨櫃三雄陽明(2609)收漲1.46%、長榮(2603)及萬海(2615)小漲作收。

面板股異軍突起，友達(2409)前3季大賺半個股本，開盤10分鐘即亮燈漲停、站上19.35元，並突破季線反壓，收漲8.81%、報19.15元，呈現價量俱揚。友達報喜，群創(3481)、彩晶(6116)沾光，分別收漲5.86%、2.19%。生醫族群亦為今日亮點，高端疫苗(6547)之新冠疫苗獲選世衛(WHO)團結試驗疫苗，離國際認證更近一步，早盤即登頂至收盤，站上漲停價240元。高端領軍帶動生醫股向上，合一(4743)、中天(4128)、台康生技(6589)均收漲停。綠能題材持續發酵，太陽能吹暖風，安集(6477)收漲停價48.4元、元晶(6443)收漲6.45%、聯合再生(3576)收漲5.27%，其餘多檔收紅。

今日台股震盪走低回測萬七，高低震盪近百點。資金主要流向電子，占比達75.24%，較前一日增加3.9個百分點，半導體資金占比37.41%居次。美國縮減購債規模對台股日均交易量是否會有影響？對此，金管委主委黃天牧表示，台股散戶投資人以逐筆、零股交易及定期定額基金進場，加上台股基本面佳，資金自然就會來。展望後市，國票投顧投資研究部協理張愷凌分析，從外資買超角度、電子股熱度來看，預期台股仍有高點可期，但要意識到成交量不足，短線宜採逢回布局的操作方式。第一金投顧則認為，目前指數已陸續反應財報利多，不宜過度追高，避免Q3亮眼財報公告完畢後的利多出盡。