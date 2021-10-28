為強化消防宣導，今年(2021)新北市政府消防局與味丹合作推出味丹青草茶、味丹冬瓜茶公益宣導包裝，包裝結合歷年新北消防形象月曆主角，以「消防JO火不上火」主題與「珍惜救護資源，不濫用119」宣導標語，帶出消防人員救火救護的辛苦，希望大家留意用火安全，降低火災發生，珍惜消防救護資源。

新北市政府消防局與味丹合作推出味丹青草茶、味丹冬瓜茶公益宣導包裝，包裝結合歷年新北消防形象月曆主角相當吸睛。(新北消防局提供)

這次新北市政府消防局與味丹合作攜手推出公益宣導包裝，希望能以非傳統的方式，向民眾宣導珍惜緊急救護資源，將資源留給真正需要的人，體恤消防人員救災辛苦，降低非緊急的救護能量消耗。味丹青草茶與味丹冬瓜茶公益宣導包裝於10月13日在7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利商店等各大通路正式上架，新品包裝印上新北市消防局歷年形象月曆主角肖像，絕對值得民眾收藏。

新北市政府消防局與味丹合作推出味丹青草茶、味丹冬瓜茶公益宣導包裝，包裝結合歷年新北消防形象月曆主角相當吸睛。(新北消防局提供)

新北市政府消防局黃德清局長表示，防疫期間消防救護同仁需更謹慎處理每一件任務，任務所需之救護耗材使用量極大，感謝味丹公司公益捐贈本局10萬元救護用品，也感謝公司將消防宣導結合於產品包裝，推出限量52萬瓶味丹青草茶及味丹冬瓜茶消防宣導包裝商品，立意提醒民眾居家用火安全，並珍惜救災救護資源，讓消防宣導獲得民眾更多關注。