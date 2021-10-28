國內疫情持續穩定，行政院長蘇貞昌28日在行政院會表示，指揮中心與相關部會討論後，決定11月2日起進一步鬆綁防疫措施，包括KTV唱歌不用戴口罩；看電影、搭乘台鐵和高鐵可以飲食，以及集會取消人數限制等。（鄧博仁攝）

國內疫情持續穩定，行政院長蘇貞昌28日在行政院會表示，指揮中心與相關部會討論後，決定11月2日起進一步鬆綁防疫措施，包括KTV唱歌不用戴口罩；看電影、搭乘台鐵和高鐵可以飲食，以及集會取消人數限制等。（鄧博仁攝）

行政院長蘇貞昌今在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」，裁示八大行業會逐步解封，而自11月2日起，民眾進KTV不用戴口罩，雙鐵車廂也開放飲食。

新北市長侯友宜表示，目前新北市疫情相對穩定，逐步解封也是市府的方向，八大行業著疫情的穩定，還是要回到應有的經濟生活態樣，所以市府除了把防疫做好外，疫情穩定就會逐步解封。