八大行業逐步解封 侯友宜這樣說 15:442021/10/28 中時 蔡雯如 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，目前新北市疫情相對穩定，逐步解封也是市府的方向，八大行業著疫情的穩定，還是要回到應有的經濟生活態樣，所以市府除了把防疫做好外，疫情穩定就會逐步解封。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情持續穩定，行政院長蘇貞昌28日在行政院會表示，指揮中心與相關部會討論後，決定11月2日起進一步鬆綁防疫措施，包括KTV唱歌不用戴口罩；看電影、搭乘台鐵和高鐵可以飲食，以及集會取消人數限制等。（鄧博仁攝） 國內疫情持續穩定，行政院長蘇貞昌28日在行政院會表示，指揮中心與相關部會討論後，決定11月2日起進一步鬆綁防疫措施，包括KTV唱歌不用戴口罩；看電影、搭乘台鐵和高鐵可以飲食，以及集會取消人數限制等。（鄧博仁攝） 行政院長蘇貞昌今在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」，裁示八大行業會逐步解封，而自11月2日起，民眾進KTV不用戴口罩，雙鐵車廂也開放飲食。 新北市長侯友宜表示，目前新北市疫情相對穩定，逐步解封也是市府的方向，八大行業著疫情的穩定，還是要回到應有的經濟生活態樣，所以市府除了把防疫做好外，疫情穩定就會逐步解封。 看完綠議員逼侯友宜表態 游淑慧反問一句話酸爆 半導體業5憂 水電土地環境人才 劉德音籲政府訂定環境法規 產官學育才留才 # 新冠肺炎 #台灣 #解封 #八大行業 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠議員逼表態遭網轟 侯友宜霸氣喊：質疑我對國家忠誠是最大汙辱 14:122021/10/28 政治 長榮再傳機師確診 居檢期間曾派飛 打2劑BNT仍突破性感染 10:162021/10/28 生活 萬聖節給椪糖 信義房屋創意自製魷魚遊戲木頭人公仔吸睛 15:112021/10/28 財經 避免虎豹潭悲劇重演 侯友宜年底盤點危險區域 辦活動擬先申請 12:402021/10/28 生活 綠議員逼侯友宜表態 趙少康看穿民進黨一貫手法 15:432021/10/28 政治 藝文場館防疫再鬆綁 11月2日起電影院開放飲食 13:572021/10/28 生活 下半年來印度、東協股市表現強 基金績效亮 11:342021/10/28 財經 商品期貨趨勢專欄－油價攀高 可偏多布局 04:102021/10/28 證券．權證 疫情警戒何時可降至一級？陳時中鬆口給答案 15:032021/10/28 生活 法外貿銀：受惠出口等強勁 台經濟 仍處快速增長軌道 04:102021/10/28 金融．稅務 《半導體》力成營運穩健成長 法人續按讚 08:012021/10/28 財經 生活熱門新聞 王必勝正宮身分起底「神經學權威」 仙氣正面照曝光 - 生活 高雄首家秀泰影城11／3開幕！首3日看電影100元 - 生活 第三波客庄券中獎號碼出爐 身分證「這2組」爽領500元 - 生活 第三波動滋券幸運兒抽出 10組身分證號碼中獎500元 - 生活 台大碩士只領34K 遭「學店」主管嗆不適用 她PO文釣一票苦主 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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