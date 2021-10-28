曾經是網壇四天王之一的英國好手莫瑞(Andy Murray)漸漸走下坡，這幾年參加重要賽事都沒能繳出好成績，面對世界排名前面的好手也都未能贏下，不過在最近舉行的維也納男網賽他終於突破魔咒，以6：4、6：7(6：8)、6：3力退波蘭第5種子胡卡茲(Hubert Hurkacz)，這是他睽違14個月再次打贏大會前10好手。

莫瑞今年34歲，近年來受到傷病困擾狀況不如以往，在維也納男網賽首輪面對溫布頓新科亞軍他有點危險，畢竟他今年已兩度敗給胡卡茲，不過此戰他展現強大韌性，先以6：4拿下首盤，接著次盤搶7以(6：8)惜敗，但他的士氣沒有因此往下沉，在決勝盤反倒以6：3輕鬆拿下，就此贏得比賽，是自2020年8月來首場對前10好手勝利。

賽後莫瑞也談到了的想法，他說：「無論如何，這是場很好的比賽。很高興我在如此艱難情況下，還能奮戰到底沒有放棄。」此話看出莫瑞對自己很有信心，給予自己大大的肯定，頗有找回四大天王時期的氣勢。接著他面對西班牙小將阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz Garfia)爭取8強門票，可惜以3：6、4：6敗下陣來，沒能繼續挺進8強賽事。

阿卡瑞茲目前世界排名第42，在32強賽同樣擊敗來自英國的選手伊文斯(Daniel Evans)，當時比數是6：4、6：3，接著面對莫瑞他也沒有手軟，以直落2淘汰對手，這場比賽莫瑞送出5記ACE球，阿卡瑞茲送出3記，雙發失誤莫瑞2次，阿卡瑞茲1次，破發點部份莫瑞10次機會拿下2次，阿卡瑞茲15次機會拿下5次。