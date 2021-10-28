元太28日宣佈，旗下E Ink Kaleido Plus 彩色電子墨水顯示模組榮獲國際檢測驗證機構德國萊因TUV大中華區頒發「類紙顯示」（Paper Like Display）品質證書（Quality-mark）和China-mark（中國標幟）雙證書，這也是全球首款獲此認證的電子紙顯示模組。

隨著數位顯示內容不斷擴增，加上使用者對於視覺健康的關注度日益提高，電子紙產品的市場需求大幅成長。現有的顯示產品標準主要針對自發光類產品，如液晶、OLED顯示面板等，這些標準不適用於反射式顯示的電子紙技術，產業亟需一項以科學方式評價電子紙等反射式顯示產品性能的標準。

元太董事長李政昊表示，E Ink長期致力於推廣超低功耗且對視覺友善的電子紙技術及應用，我們很高興獲得德國萊因頒發全球首款『類紙顯示』雙證書，這證明電子紙如同傳統紙張一般，完全不需要背光源，不會有光源直射觀看者的眼睛，是最像紙的顯示器。我們期待再結合電子紙生態圈夥伴們，共同推動電子紙相關產品均通過『類紙顯示』認證，為終端使用者打造最舒適護眼的電子紙產品。

E Ink 目前有9個模組合作夥伴，運用 E Ink 獨特的類紙薄膜材料製作電子紙模組。 E Ink 將持續與合作夥伴一起運用電子紙實現更多數位顯示應用，以提供更友好、更環保和低碳排放的顯示解決方案。

德國萊因電子電氣產品服務全球副總裁郝福來（Frank Holzmann）表示，TUV萊因一直致力於結合使用者體驗對新型顯示技術進行研究。類紙顯示標準從閱讀舒適性和安全性兩個主要面向，緊密結合使用者體驗和最新視覺健康研究，對類紙顯示產品制定了科學的檢測標準和評估方式。未來，我們將與E Ink不斷深化合作，共同推進電子紙產品的高品質發展」

經過德國萊因與E Ink雙方技術團隊長達兩年的深入合作，推出類紙顯示產品閱讀舒適性的具體光學指標，並結合使用者體驗分析每個具體參數對於閱讀舒適性的影響因素，歸納出類紙指數（PSI）。類紙指數有助於引導電子紙技術不斷優化，也為消費者選擇閱讀舒適度高的電子紙產品提供重要指引。

此次獲認證的彩色電子墨水顯示模組是E Ink最新一代彩色印刷電子紙技術 E Ink Kaleido Plus，此項技術提供16灰階與4096色，適合顯示豐富圖像資訊，例如：表格、地圖、圖片、漫畫和廣告等，在陽光下可清晰顯示文字與細緻的圖像。在本次驗證的測試中，E Ink Kaleido Plus在各項與閱讀舒適性相關的參數上均表現優異，類紙指數達86分，在目前德國萊因評估過市面上同類產品中得分最高。

除了看起來像紙、寫起來像紙之外，電子紙還具備非常優異的節電性能，不變換畫面時完全不需要消耗電力，即使移除供電來源，電子紙顯示器上的畫面仍然能持續顯示，不會消失，在全球走向節能減排的趨勢下，電子紙的超低功耗特性在數位顯示領域將有助於大幅降低電力消耗，助力企業邁向淨零碳排(Net Zero Carbon Emissions) 的目標。

E Ink將持續與德國萊因深化合作，共同推動國際標準的建立外，亦將聯合電子紙產業聯盟，推動電子紙產業在各個應用生態的發展。