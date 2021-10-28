當沖是短期高獲利還是瞎忙？金管會主委黃天牧28日表示，當沖需要專業知識、技術、對盤勢了解很精準，才能獲利，「不是一般人想做就做」，但當沖是提供一種交易方式，因應不同投資人的各種投資策略，同時過去五年當沖的確提供台股動能，所以黃天牧希望當沖交易稅減半能再延長三年。

財委會已初審證券交易稅條例第2-2條修正案，即是要將當沖交易稅，由0.3％減半為0.15％的措施，行政院主張再延長三年，期間是2022年1月1日到2024年12月底，但因期間各黨委員不同，已送朝野協商。

金管會身為資本市場主管機關，贊成市場多一種交易方式，且金管會分析，若是長期投資台股，如持有上市櫃股票一年，以2015到2020年的指數來看，平均報酬率約12.14％，但當沖則是短期進出，現股當日沖銷，短期投資報酬率為0.15％，若是非避險目的投資人可能追求頻繁且微小的利潤。

不少立委即指當沖報酬率不到1％，當沖投資人是不是「瞎忙一場」。

金管會解釋，當沖有些是投資人是有避險需求，手中可能有權證或期貨，各種投資策略有不同操作手法，很難計算當沖的賺賠或報酬率，0.15％亦只是用當日價差去推估，未必等於投資人的真實報酬率。

同時黃天牧亦強調，當沖不是所有投資人想做就做，必須要有專業知識．技術、對盤勢了解要很精準，才能在短期進出時獲利，但因為當沖的確提升台股動能，亦提供多一種交易模式，對股市是正面的。