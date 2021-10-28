台新銀行手機創新收款服務 「台新手付APP」，以「手機就是刷卡機」的設計理念，榮獲IDC國際數據資訊2021年未來企業大獎的「台灣數位技術創新獎」，從亞太區七百多家組織、超過一千件專案中脫穎而出，再次展現台新在數位創新的實踐上具備國際高標準。

IDC是全球著名的資訊科技、電信行業和消費科技諮詢顧問公司，自2017年起表彰亞太地區數位轉型領域中傑出的企業，在亞太區及台灣具指標性地位。台新銀行支付金融處資深副總黃天麟表示，該行今年2月強力升級台新手付APP，推出手機感應信用卡交易功能，結合目前市場上最夯的電子支付錢包如台新Pay、街口、Line Pay、台灣Pay、悠遊付等，只要一支手機即可All in one支援多種場景感應掃碼收款，打造跨時代收款最佳利器。

舉例來說，過往微型商家如市場攤販，因設備成本考量及移動性問題，無法使用信用卡收款服務，或是需要與各家電子機構合作提供各種掃碼刷卡的QR CODE，因此侷限來往的客戶類型。如今「台新手付」的誕生，便是考量到這些微型及個人商戶的收款瓶頸，在人手一機的時代，台新手付讓商戶以較低的設備成本即可完成信用卡收款服務，使得無法負擔刷卡機、移動性高或需要各家電子機構掃碼服務的商家，也可以同時享有刷卡收款的便利性，台新手付APP協助全臺灣商戶不受規模大小及所在地區限制，讓手機直接變成行動刷卡機。

且鑑於行政院振興五倍券10月啟用，政府同時祭出「好食券」、「藝fun券」、「農遊券」、「動滋券」、「地方創生券」等多達10項加碼優惠，各產業商家無不加緊腳步跟上這波消費浪潮。只要商家在今年底前申辦台新銀行「台新手付APP」，即可獲早鳥優惠年費999元（原價1200元），並可使用至明年底。

台新銀行並同步推出振興五倍券綁台新信用卡，指定通路加碼優惠再升級。黃天麟指出，該行最大使命是滿足所有客戶需求，台新手付完整提供商戶及民眾的行動收付服務，推出多元化的金流產品，以體現創新思維與最用心的服務，致力成為數位創新的領頭羊，未來也將持續引領無現金社會的收付新風潮，致力成為民眾的智慧好夥伴。