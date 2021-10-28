受疫情影響，今年全台四癌篩檢數較去年同期減少29萬547人，降幅約15％，回診追蹤數也大幅減少，為鼓勵民眾踴躍參加四癌篩檢，嘉義縣衛生局推出「犇向健康-定期篩檢」抽獎活動，大幅提高民眾意願，吸引逾6萬人篩檢，今並抽出96位幸運得主，最大獎是1萬元禮券。

為鼓勵民眾踴躍參加四癌篩檢，嘉義縣衛生局推出「犇向健康-定期篩檢」抽獎活動，吸引逾6萬人篩檢，今並抽出96位幸運得主。（呂妍庭攝）

衛生局指出，推出「犇向健康-定期篩檢」抽獎活動，只要在今年1月至9月底完成篩檢，就享有抽獎資格，統計活動期間，子宮頸抹片檢查有2萬7350人、乳房X光攝影檢查9795人、糞便潛血檢查2萬2360人、口腔黏膜檢查7536人，共6萬7041人次參加篩檢，至於篩檢異常個案及癌前病變有3596人，正由衛生所持續追蹤中。

今由嘉義縣長翁章梁、鄉長孫維聰、縣議員劉雅文和衛生局長趙紋華現場抽出得獎者。（呂妍庭攝）

為鼓勵民眾踴躍參加四癌篩檢，嘉義縣衛生局推出「犇向健康-定期篩檢」抽獎活動，吸引逾6萬人篩檢。（呂妍庭攝）

衛生局指出，為響應國際乳癌防治月，特別選在10月辦篩檢抽大獎，就是要提醒大家「定期篩檢顧健康」，至於獎項有1萬元、6000元、2000元、1000元禮券及49吋電視機、Apple iPad mini等，總價值高達30萬元。

今由嘉義縣長翁章梁、鄉長孫維聰、縣議員劉雅文和衛生局長趙紋華現場抽出得獎者 ，總計這一波篩檢抽獎有96位幸運得主，得獎名單將公布在嘉義縣衛生局官方網站及臉書粉絲團，中獎鄉親由主辦單位電話通知領獎。

翁章梁強調，台灣的醫療技術名列世界前3名，早期老人家不太願意做身體檢查，因為檢查結果一旦有身體有問題，不是吃不下飯，就是擔心醫也醫不好，隨著醫療水準大幅提升，治癒率愈來愈高，國人平均壽命也愈來愈長，提醒鄉親把握縣府把篩檢送至村里、方便大家定期檢查的機會，踴躍篩檢，早期發現，早期治療，大家一起篩檢顧健康。