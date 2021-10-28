「不給糖就搗蛋」熱鬧裝扮、上街秀創意的萬聖節將來到，近期因韓國電視劇「魷魚遊戲」風靡全球，世界各地出現仿效風潮，信義房屋為社區住戶傳遞節慶熱鬧氛圍，分店創意自製木頭人公仔擺放在櫥窗，舉行手做椪糖活動，成功吸引社區住戶眼球，活動場場爆滿。

「疫情趨緩，緊繃的情緒可逐步放鬆，信義房屋欲藉由萬聖節活動，帶給社會溫馨的氛圍」信義房屋表示，此次萬聖節節慶，透過活動的舉行，讓大人和小朋友們共同參與，一起感受滿溢的歡樂過節氣氛。

魷魚遊戲第一個遊戲「一二三木頭人」裡出現的公仔吸睛，信義房屋汐止樟樹店內同仁創意發想自製擺放在櫥窗，還運用電風扇，讓公仔頭轉動，且用大聲公播放音樂，重現魷魚遊戲場景，維妙維肖模樣吸引不少民眾駐足合影，也有幼稚園老師特別帶小朋友到此留影合照。

信義房屋汐止樟樹店店長吳佳螢表示，店內同仁共同討論當前最夯議題「魷魚遊戲」作為萬聖節活動主軸，公仔和櫥窗擺設都是同仁們共同發想且花費一下午和晚上時間製作而成，截至目前，得到社區住戶友善且支持的回饋。

信義房屋大順富民店則以DIY製作劇裡第二個遊戲「椪糖」，店長何柏勳說，去年在社區內舉辦萬聖節活動，串起住戶間的情誼交流，今年受疫情影響，改在店內續辦，以最夯活動引起共鳴，在前置作業時，光是製作椪糖的方式，失敗超過50次以上，且燒掉幾個鍋子後才成功。

大順富民店在店裡除了定時椪糖DIY體驗活動外，預計於10月30日晚上舉辦變裝活動，邀請鄰近的社區住戶共同參與，屆時也會準備糖果給小朋友們。

信義房屋美術園道店在櫥窗上也擺設了木頭人公仔，現場更以韓國傳統「打畫片」遊戲與居民互動，店長陳威綦說，店內已做好畫片，誰先把對方的畫片擊中且翻轉就贏了遊戲，勝利者可獲得吹泡泡等童趣獎品，輸的人也會給糖果安慰獎，希望藉此與住戶有更良好的互動關係。