許多老師會在上課時共享畫面來輔助授課，但一切換後老師的電腦內容全被學生看光。有大學生就分享，老師在上課時切換畫面，然後用電腦開啟自己的搜尋引擎，結果瀏覽器首頁捷徑中竟有成人網站，讓他忍不住笑虧「老師你是不是忘記開無痕了」，貼文一出引熱議。

一名大學生25日在Dcard表示，他上英聽課時，老師用廣播系統分享自己電腦的螢幕畫面，竟不小心洩漏了自己的秘密，原來是老師的搜尋引擎中，右下角出現「Jable tv」成人網站的捷徑，雖然不仔細看不會知道是什麼網頁，但還是被很多身為老司機的學生發現了，原PO也忍不住笑出來，「欸等等，不太對！老師你是不是忘記開無痕了」。

貼文一出網友全笑翻，「哈哈哈哈點開看圖片就知道是哪個了，我也在那個網站看」、「老師學日語也要跟你說？」、「Pornhub都可以學微積分了，教授只是在研究別的專業知識」、「好好笑，好想知道是哪個老師」、「很讚耶，老師懂看」。

此文也釣出同校同學留言「我想說背景怎麼那麼眼熟」、「我以為只有我發現」、「那是老師自己的帳號，我昨天也上那堂課」、「是我之前的英聽老師欸，然後規矩很多」、「我們學校的嗎哈哈哈哈」，其他熟悉電腦操作的網友也表示，「捷徑那邊，有時候會自動幫你設定成你比較常開的網站」、「那是共享螢幕畫面，是老師的電腦畫面，其實也不排除是學生課後借教室上那些網站用大螢幕看」。