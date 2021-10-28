23歲大陸女星孟美岐日前深陷小三疑雲，先被音樂製作人陳令韜交往4年的女友控訴插足感情，網紅李楊璐也公開昔日偷情的對話截圖，證實孟美岐是小三慣犯，現在又冒出一位自稱孟美岐前男友的歌手，爆料女方抽菸、喝酒、劈腿和約炮的黑歷史。

「司慕辰」在微博表示自己是一位不出名的男歌手，跟孟美岐在一家酒吧認識，當時女方沒什麼名氣，看起來很單純，一個月後兩人確認交往，「在一起後我才發現她根本不是我想得那樣，我覺得用太妹來形容完全沒有問題，抽菸、喝酒、說髒話，然後可以隨便和一個不認識的男生走，甚至有些時候可以喝到不省人事。」

除此之外，孟美岐交往期間常瞞著他跟其他男生搞曖昧，但都會特意隱藏訊息避免被發現，前男友超心寒：「她跟很多男的都約過，手機裡有固定炮友，在一起一年多，我以為我包容她她會改變，可是一直沒有，所以她真的改不了的，所以聽到這事我也不驚訝。」不過，司慕辰爆料完不久就刪除微博，被部分網友質疑真實性和動機。隨著小三風波越演越烈，疑似孟美岐16歲的抽菸照也被挖出，從動作來看不像新手，種種黑料均重創孟美岐的形象。

疑孟美岐16歲哈菸照流出。（圖／微博）

自稱前男友的男歌手司慕辰，上網爆料孟美岐的黑歷史。（圖／微博@司慕辰）

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