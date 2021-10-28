秋冬季節轉換，是急性氣喘好發期。台中30歲林姓輕熟女，日前因工作忙且作息混亂，接連出現胸悶、夜咳等情況，甚至影響睡眠，經就醫檢查，林女吐氣時一氧化碳濃度達90ppb，顯示肺部嚴重過敏且有發炎情況，所幸經使用藥物控制後，終於不再喘吁吁。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師沈易綸指出，林女到醫院就診時有明顯氣喘症狀，決定先安排「吐氣一氧化氮濃度（FeNO）」非侵入性檢查，藉以偵測其氣管內嗜伊紅性血球增生的情況，依此判讀過敏與氣管發炎情況，結果檢測濃度為標準值25ppb的3倍多。

此外，林女抽血檢驗過敏免疫球蛋白IgE為196IU／mL，並藉由特異性過敏原檢測發現她對灰塵、貓狗毛都呈陽性反應，沈易綸說，經問診發現林女本就是過敏體質，且幼年時曾接受過減敏治療，即建議她針對居家環境做改造、減少皮毛並加強環境清潔；此外，林女經使用吸入性類固醇及長效支氣管擴張劑，1個月後症狀即大幅改善。

沈易綸表示，氣喘是種慢性呼吸道疾病，可能因為因空氣汙染、香菸等刺激導致反覆且持續的呼吸道發炎，會使得患者產生胸悶、慢性咳嗽及呼吸喘等症狀；近幾年因氣喘治療的觀念轉變，通常不建議患者單獨使用支氣管擴張劑藥物控制，而透過吸入性類固醇配合長效型支氣管擴張劑，可達到完整效果。

沈易綸強調，最近天氣轉變，正值急性氣喘好發的時節，呼籲有氣喘病史的民眾應減少接觸環境過敏原，同時維持良好生活作息。