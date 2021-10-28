台北市推動綠運輸，鼓勵市民使用電動機車，民眾向議員楊靜宇投訴，電動機車免費停車優惠，僅限北市停管處管轄的路邊停車格及停車場，市府其他單位停車場仍照常收費，不滿市府政策一市兩制、玩半套。交通局對此回應，將統籌協調各局處讓市屬機構提供電動機車停車優惠。

北市機車統計至今年4月有94.5萬輛，其中有5.1萬輛電動機車，市府3年前推動電動機車停車免費優惠，直到電動機車數達到15萬輛才會收費。

不過，民眾向楊靜宇抱怨，電動機車免費停車優惠，應該是一體適用，沒想到一個市府兩張嘴臉，政策一市兩制、玩半套，除了停管處管理的路邊停車格及停車場才能免費，其他11個局處、47處自營委外的1萬5394個停車格位，像是天文館、兒童新樂園、台北小巨蛋、台北田徑場都要收費。

楊靜宇指出，依據停車場車牌辨識系統估算，市屬各單位停車場仍有對電動機車收費，包括北市文化局、市場處、社會局、教育局、衛生局及台北捷運公司，今年9月共有3155輛次電動機車付費停車，以每輛次20元計算，推估1年有3萬7860輛次電動機車被收費了75萬7200元，若再加上未啟用車牌辨識、沒有統計數據的委外業者，恐怕超過百萬。

他說，同市不同調的不合理現況，可見市府未用心營造電動機車的友善環境，也可知道市府推動政策漫不經心。

對此，交通局長陳學台坦言不合理，應該要有一致性，將盡快在1個月內邀集市屬機關討論，提供電動機車停車優惠。