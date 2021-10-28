微創手術已成為現代醫療趨勢，工研院28日與可成科技宣布將共同合作「次世代整合式手術器械開發」專案，將攜手開發「精準雙模態微創手術系統」，期建立國內微創手術器械自主產業鏈，推升醫材邁向高值化，搶占精準智慧醫療市場。

工研院院長劉文雄表示，台灣擁有完整的資通訊產業鏈及高品質的醫療體系，以資通訊技術導入使醫療走向個人化，帶動行動醫療、遠距醫療的發展，已為許多產業找到跨領域整合新價值與市場機會。

其中，腹腔微創手術已蔚為趨勢，目前進口的醫材器械大多僅有切割或止血等單一功能，除了更換器械增加時間與接觸風險外，手術過程中也會因熱產生的煙霧遮蔽視野。

劉文雄認為，工研院攜手可成科技開發次世代整合手術醫材，將可打造符合臨床醫師需求與多元手術應用的醫材器械，希望未來吸引更多業者加入完整產業鏈，為臨床與患者帶來更多福祉。

同時，工研院積極協助產業朝向跨領域、系統性整合發展，從市場需求來解決產學研醫落差的現況，帶動跨領域合作與技術產業化效益，包括掌上型超音波掃描儀及創新微小化心臟守護貼已和產業進行洽談，攜手產業搶攻高階醫材市場新商機。

可成科技董事長洪水樹指出，外科手術中的組織切割、止血處理時間冗長，可成投入醫療產業已超過10年，期待運用既有材料科學與製造優勢，借重工研院醫材關鍵研發能力，開發雙模態微創手術系統技術，結合電及超音波能量輸出，可動態調控高頻電刀和超音波刀所需的手術器械能量，搭配前端器械，可有效解決傳統電刀的缺點。

如高溫容易傷到周圍組織等問題，未來將可應用於腹腔微創手術軟組織止血與切割，並同步發展不同臨床需求與特用的設計，以快速切入國內市場，建立台灣自主研發雙模態微創手術系統技術，帶動台灣資通訊關鍵技術與產業鏈一同轉型，成為跨界轉型生醫領域的最佳典範。