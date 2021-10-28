穩懋Q3每股賺3.67元 Q4營收季增看4％以上 15:252021/10/28 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）第三季獲利14.96億元，季增61％，惟年減24％，不過，受惠產品組合、產能利用率，營業毛利率回升到38.8％，季增3.1個百分點，每股盈餘（EPS）為3.67元。 展望第四季，總管理服務處總經理陳舜平表示，第四季營收預計將較前一季增加 mid-single digit百分比（中個位數，4～6％），毛利率則預計約為high-thirties（37～39％）的水準。 36.79元 國巨前三季EPS贏去年 慧榮Q3營收、EPS連三季創高 估Q4有望續攻高峰 #穩懋 #季增 #每股賺 #砷化鎵晶圓代工 #龍頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頎邦接單熱 Q3每股賺2.66元 04:102021/10/28 證券．權證 《光電股》友達Q3 EPS 2.03元 前3季賺逾半股本 08:522021/10/28 財經 台光電 前三季每股賺12.03元 04:102021/10/28 證券．權證 台郡Q3獲利攻頂 完勝上半年 04:102021/10/28 證券．權證 《科技》慧榮Q3報喜 營收、EPS連3季登高 13:582021/10/28 財經 《鋼鐵股》疫情亂了套 豐達科Q3、前3季吃悶「虧」 11:252021/10/28 財經 不甩面板價崩 友達Q3大賺193億元 07:212021/10/28 財經 《半導體》華泰Q3獲利穩高檔 前3季登同期高 10:172021/10/28 財經 《國際產業》三星Q3季報3響炮 半導體Q4可期 10:002021/10/28 財經 寧德時代 上季獲利倍增 04:102021/10/28 全球財經 聯電Q3獲利新高 Q4更優 04:102021/10/28 財經要聞 財經熱門新聞 巴菲特公司突狂噴50％ 1股破1800萬 背後內幕傻了 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 台積電ADR驚見死亡交叉 分析師曝致命缺陷：結局慘了 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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