砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）第三季獲利14.96億元，季增61％，惟年減24％，不過，受惠產品組合、產能利用率，營業毛利率回升到38.8％，季增3.1個百分點，每股盈餘（EPS）為3.67元。

展望第四季，總管理服務處總經理陳舜平表示，第四季營收預計將較前一季增加 mid-single digit百分比（中個位數，4～6％），毛利率則預計約為high-thirties（37～39％）的水準。

36.79元 國巨前三季EPS贏去年
慧榮Q3營收、EPS連三季創高 估Q4有望續攻高峰
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