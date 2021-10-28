隱形眼鏡族群添生力軍，望隼（4771）11/2登錄興櫃，總經理石安28日在法說會中表示，該公司以抗藍光隱形鏡片耕耘日本市場有成後，目前正積極以抗藍光、矽水膠、特殊光學鏡片等差異化產品攻佔中國市場，加上運動型功能鏡片已打進美國市場，替未來營運增添成長動能。

望隼為軟式隱形眼鏡研發製造廠商，主要業務為替客戶ODM代工多種不同含水量與不同鏡片功能之軟式拋棄型隱形眼鏡。

營運表現亮麗的望隼，受惠日本和中國客戶訂單挹注，今年上半年營收和獲利皆較去年同期倍增。上半年合併營收為6.76億元，年增率高達111%；毛利率達36%，高於去年同期32%水準；歸屬於業主淨利為1.34億元，比去年同期成長176%；每股盈餘為2.68元，遠優於去年同期0.98元的表現。

董事長黃修權表示，相對於同業，望隼在隱形眼鏡製造領域起步較慢，但競爭策略並不輸同業。該公司挾著與光學廠商、自動化設備廠商形成策略聯盟，累積優異的視覺光學、材料和自動化製程實力；且在中國設立隱形眼鏡製造廠，即時就近供應在地市場，進而建立結構性競爭優勢。

此外，望隼也深耕新產品開發、陸續推出抗藍光、矽水膠、功能型、特殊光學鏡片等差異化產品拓展日本、中國和美國市場。

石安指出，望隼目前鎖定日本、中國和美國等三地市場。針對日本市場，短期藉由抗藍光產品取得重要客戶的年度新品合作，預期2021年在日本產品的出貨量可望持續攀升。中期而言，望隼將以矽水膠、特殊光學鏡片等差異化新產品擴大日本市佔率。

至於中國市場，隨著中國市場在線上交易量持續成長，整體隱形眼鏡銷售規模快速成長，望隼運用台灣先進的研發技術及中國在地化生產優勢，以水膠彩透鏡片拓展中國市場，預計2022年可以在中國取得第一張抗藍光日拋鏡片注冊證。

此外，望隼已以功能型運動鏡片切入美國市場，待建立市場知名度後，進而推出特殊光學鏡片等差異化產品。