英國和法國針對英國脫歐後的漁權爭端再度惡化，法國海事部長吉拉丹（Annick Girardin）今天指出，2艘英國漁船今天受檢時遭法國海警罰款。

法新社報導，吉拉丹推文指出，在扇貝捕撈季節，法國海警對英國船隻進行檢查符合標準，但這些行動也是在「英國和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）討論捕魚許可證，而加緊對英吉利海峽控管時」執行。

英國脫歐後，歐盟漁船欲在英國近海和海峽群島（Channel Islands）附近作業，由於英法對許可證的規則出現歧見，法國今天稍早揚言，如果法國船隻無法獲得更多進入英國水域的權利，恐自11月2日起中斷貿易往來。

英國和海峽群島自治的澤西島（Jersey）和根西島（Guernsey）拒絕法國船隻在近海捕撈，激怒巴黎當局。澤西島和根西島依賴英國提供防衛和外交事務。

吉拉丹表示，遭罰款的其中一艘英國漁船在法國塞納灣（Seine Bay）捕撈，被抓到不具適當的許可證。

這艘船隻和船員在法國海警護送下駛入勒哈佛（Le Havre）港口，漁獲恐將被沒收、漁船將遭扣留，船東也可能面臨刑事制裁。

吉拉丹說，另一艘英國漁船則因最初不願配合檢查遭到罰款。