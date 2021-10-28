澳洲能源部長發言人今天表示，由於擔憂對農業、煤礦業及天然氣產業的影響，澳洲將不會支持由歐盟及美國主導、要在2030年以前減排30%甲烷的承諾。

路透社報導，然而因酪農與綿羊產業而成為主要甲烷排放國的紐西蘭，則可能簽署全球甲烷承諾（Global Methane Pledge）。

紐國氣候變遷部長蕭奧（James Shaw）表示：「紐西蘭正積極考慮簽署這項承諾，並將盡快做出決定。」

美國與歐盟在9月宣布甲烷減排承諾，企圖在31日於格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候峰會前，快速集結各國對抗氣候變遷的行動。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）拒絕支持全球甲烷承諾，以贏得聯盟政府中的盟友國家黨（National Party）支持2050年零碳排的承諾。國家黨主要支持群眾來自於澳洲鄉村，包含農民與礦工。

國家黨領袖喬伊斯（Barnaby Joyce）表示，將甲烷排除於澳洲2050年減碳目標是有必要的，因為甲烷減排30%，將為牛肉、飼育場、酪農及煤礦產業帶來災難。

喬伊斯在坎培拉告訴記者：「你可以在2030年前達成甲烷減排30%的唯一方式，就是拿起步槍射殺你的牛。」

澳洲的天然氣產業領袖在9月表示，削減甲烷排放是這個產業的長期優先目標，並表示澳洲天然氣產業的甲烷外洩率約0.7%，相較下美國則為1.2%。

甲烷排放是僅次於二氧化碳，導致全球氣候變遷的第二大溫室氣體，其排放多數來自於天然氣、露天開採煤礦、以及牛隻和綿羊的畜牧業。甲烷比二氧化碳更能吸收熱能，但在大氣中的分解速度比比二氧化碳還快。