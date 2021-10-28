新竹街口攻城獅球團今天公布第三位洋將，法獅(Nick Faust)正式加盟。因其豐富的肢體語言與慶祝方式能感染整個攻城獅團隊，並帶來魔法般的化學變化，故球團特別將他的中文名命名為「法獅」。法獅現年28歲，身高198公分96公斤，主打得分後衛並具備出色外圍火力。過去曾征戰義大利、匈牙利與波蘭等職業聯賽，上賽季於波蘭籃球甲級聯賽Spójnia Stargard隊，繳出15.4分3.9籃板優異成績。

法獅三分外線把握度高且能自主創造投籃空檔，進球後時常展現熱情奔放的慶祝手勢，也時常用爆扣炒熱主場氣氛。法獅於抵達台灣前特別關注攻城獅主場賽事，他興奮地說：「我從影片就可以感受到現場很High，很期待在新竹獻技，我一定會盡全力炒熱全場氣氛，帶來最精彩的表現。」

總教練林冠綸認為法獅除了外線能力佳，也具備敏捷的移動力，將是攻城獅轉換快攻的進攻箭頭，且不畏懼禁區碰撞的他也能在罰球線上穩定得分，是位不可多得的得分好手。

法獅已於日前抵達防疫旅館，且迫不及待想投入攻城獅訓練。法獅認為自己在後衛當中擁有較高的身高且搭配他的敏捷與爆發力，能幫助球隊在攻守兩端技壓對手。談到自己在場上的激情表現，法獅自信地說：「每當站上球場後，我都會當成是生涯最後一場比賽，所以總是為球隊帶來超過100％的能量與熱情！」

有趣的是，法獅加盟攻城獅的幕後功臣為去年洋將狠投，狠投與法獅過去在匈牙利征戰時為老戰友，狠投於休賽季推薦他加盟攻城獅，高景炎總經理表示：「特別謝謝狠投的引薦，法獅的加入不僅大幅提升我們側翼進攻的威脅性，也因為臂展長，能強勢壓迫對手，且他在場上不論攻守都非常積極，必定會High翻主場的獅紫軍們，球迷們敬請期待！」