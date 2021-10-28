導演鈕承澤3年前涉嫌性侵劇組女助理，他賠錢給對方和解但不認罪，二審斥責他引用和解書內容，暗指被害人主動獻身，犯後毫無悔意，依強制性交罪判刑4年，他不服上訴三審後，遭最高法院駁回定讞，等待裝通知服刑，未料豆導先前已將戶籍遷往花蓮，台北地檢署執行科囑託花檢通知他於11月2日到案執行，豆導又以要安頓老母為由，向檢方求情延後入監，花檢經了解他母親病情後，同意延後到11月30日入監，並啟動防逃機制。

鈕承澤執導電影《跑馬》期間認識女助理，2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，當晚9點多，其他人都離去只剩女助理在場，鈕不顧反抗強壓她在沙發上用手指性侵。

檢察官偵查期間，鈕想賠償60萬遭拒，北院一審時，據傳他給付「七位數」調解金，與被害人簽下和解書，但仍否認犯行，且希望法官如果認定有罪，能宣告緩刑，但北院將他判刑4年沒給緩刑。

上訴二審之後，高院認為鈕與女助理間的通訊軟體對話互動不深，看不出有情愫，且她曾向友人、主管表達，對鈕的行為感到奇怪或困擾情緒，也未有向鈕表達任何好感的舉止，無從認定鈕有誤解對方，進而同意發生性行為的可能。高院依證人、驗傷及醫生等人證述內容，佐以相關證據，認定鈕承澤涉有性侵犯行，仍判刑4年。

鈕不服提上訴，最高法院認定，高院依證據資料，詳為說明憑以認定犯罪，以及對他否認犯罪及辯詞，不可採取的理由，高院認為量刑妥適駁回上訴，全案確定。因鈕仍在境管中，目前花檢已對他啟動防逃機制。