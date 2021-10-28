台俄混血辣模王若熙（舊名：王嘉蒂，Rara）擁有精緻的混血五官與168公分的高䠷身材，加上敢說、敢秀的直率個性，讓她受到大批觀眾的喜愛。而近日受邀登上綜藝節目的她，在節目中聊到「私密房事」時，她也大方透露過去曾與男友在海灘上激戰，沒想到下場卻超慘。

在節目中被問到過去「超解嗨的性愛經驗」時，她透露有兩個驚艷都讓她印象十分深刻。過去她曾與某任男友準備發生關係時，男友突然表示「要戴個東西」，而當下因為關著燈所以她也不知道男友到底戴了什麼，心想應該是增加情趣的用品便沒有阻止，之後男友開始要求她做出奇怪的姿勢，耳邊還傳來「謎之聲」，但聲音卻不是由她發出的，讓她感到匪夷所思忍不住打開小夜燈，沒想到開燈後才發現男友竟戴著VR，而VR中的畫面竟然是A片，讓王若熙當場傻眼，認為對方十分不尊重她。

另一個解嗨經驗則是某次與一群好友，以及當時男友去海邊衝浪，衝完浪後一行人便築起營火，並在螢火周圍放上睡袋，一起睡在海灘上，但睡到一半男友突然興致大開，開始對著睡袋中的她摸來摸去，當下王若熙也覺得氣氛浪漫沒有阻止男友的舉動，但當她感到脖子一陣癢時，原本以為是男友正在親吻她，沒想到一回頭竟是一隻海蟑螂，讓她當場嚇到放聲大叫，並從睡袋裡站起來，並直接衝近大海中，完全忘記自己當時是裸體的狀態，火辣身材也被當時在場的好友看光光，讓她相當尷尬。

而主持人Melody聽到王若熙慘痛的經驗後，也忍不住呼籲民眾，隨然在野外或是戶外很刺激，而且興致來的無法控制，但還是要找一個安全的環境，才不會發生不可挽回的事情。