28歲女星吳千語過去曾和香港天王林峯交往,3年前情滅後,林峯和網紅張馨月結婚,去年生下一女,而吳千語當年傳出為了身價百億的富三代施伯雄甩了林峯,但後來分手兩頭空,去年一度傳出復合,昨(27日)吳千語過生日,施伯雄罕見發文向吳千語示愛,正式給了女友名分,疑似好事近。

吳千語當年與林峯交往時備受寵愛,傳男方當時將吳千語當公主寵,不僅送上億級豪宅,也帶吳千語到世界各地旅遊,生日時又包下高檔酒店為女方舉行派對,但2018年宣告分手。今年5月林峯帶張馨月上節目《妻子的浪漫旅行》,林峯吐露遇過一任很糟糕的女友,對方常將自己的思維方式加到他身上,導致他被逼迫做了很多事,如今回想後悔不已,更形容是「不健康的關係」,引來網友狂猜影射是林千語。

富三代施伯雄昨替林千語示愛慶生。(圖/翻攝自施伯熊哥哥微博)

去年7月港媒報導,吳千語和施伯雄一度分手又已經成功復合,吳千語雖然沒有承認,但在朋友圈已是公開的秘密,吳千語平時出門的代步名車雖是登記在她原名吳欣容名下,地址卻是施伯雄名下豪宅,近日施伯雄更豪擲約1.2億台幣在清水灣買入新房,被推測是打算當新婚房。

林千語舊愛林峯2019年和張馨月結婚。(圖/翻攝自carina.xin IG)

昨施伯雄罕見打破沉默,在林千語28歲生日這天罕見發長文示愛,直說:「我人生最尊重的人,教我怎麼自強不息,別讓路人的意見干擾對自我尊重開心開朗的態度過自己的日子。謝謝你,我愛你!」並標註林千語帳號,也算是正式給女方名分,引來網友回應:「太給力的表白了」、「祝你們幸福」、「最好的愛就是這樣,一起進步」,林千語也親回認愛:「Thank you my soulmate my best friend fh !!」。