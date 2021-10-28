28歲女星吳千語過去曾和香港天王林峯交往，3年前情滅後，林峯和網紅張馨月結婚，去年生下一女，而吳千語當年傳出為了身價百億的富三代施伯雄甩了林峯，但後來分手兩頭空，去年一度傳出復合，昨(27日)吳千語過生日，施伯雄罕見發文向吳千語示愛，正式給了女友名分，疑似好事近。

吳千語當年與林峯交往時備受寵愛，傳男方當時將吳千語當公主寵，不僅送上億級豪宅，也帶吳千語到世界各地旅遊，生日時又包下高檔酒店為女方舉行派對，但2018年宣告分手。今年5月林峯帶張馨月上節目《妻子的浪漫旅行》，林峯吐露遇過一任很糟糕的女友，對方常將自己的思維方式加到他身上，導致他被逼迫做了很多事，如今回想後悔不已，更形容是「不健康的關係」，引來網友狂猜影射是林千語。

富三代施伯雄昨替林千語示愛慶生。（圖／翻攝自施伯熊哥哥微博）

去年7月港媒報導，吳千語和施伯雄一度分手又已經成功復合，吳千語雖然沒有承認，但在朋友圈已是公開的秘密，吳千語平時出門的代步名車雖是登記在她原名吳欣容名下，地址卻是施伯雄名下豪宅，近日施伯雄更豪擲約1.2億台幣在清水灣買入新房，被推測是打算當新婚房。

林千語舊愛林峯2019年和張馨月結婚。（圖／翻攝自carina.xin IG）

昨施伯雄罕見打破沉默，在林千語28歲生日這天罕見發長文示愛，直說：「我人生最尊重的人，教我怎麼自強不息，別讓路人的意見干擾對自我尊重開心開朗的態度過自己的日子。謝謝你，我愛你！」並標註林千語帳號，也算是正式給女方名分，引來網友回應：「太給力的表白了」、「祝你們幸福」、「最好的愛就是這樣，一起進步」，林千語也親回認愛：「Thank you my soulmate my best friend fh !!」。