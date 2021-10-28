港星佘詩曼是選美出身，她在1997年奪下香港小姐季軍而打開知名度，最讓台灣觀眾熟悉的是，佘詩曼2018年在宮廷劇《延禧攻略》飾演心機「嫻妃」一角，讓她再攀演藝事業高峰，親民的佘詩曼也不吝嗇分享生活日常，她日前就曬出現身小吃店豪邁吃麵、吃豆花照，毫無女神包袱的佘詩曼還開心喊：「超級滿足」。

照片中，佘詩曼身穿綠色毛衣、頂著俏麗短髮現身餐廳，大方零偽裝的佘詩曼，俏皮地夾起麵條放在嘴邊、對著鏡頭自拍，表情又萌又可愛，佘詩曼還發文直呼：「一碗麵+一碗酒釀豆花=超級滿足」，最後還不忘幽默標記：「#吃貨在這裡」，野生佘詩曼難抵美食，俏皮自拍也引發網熱議，紛紛留言：「吃麵也這麼漂亮」、「小吃貨」、「看妳吃感覺也好好吃」、「原來女神這麼會吃」。

佘詩曼豪邁吃麵、又吃豆花。（圖／取材自佘詩曼微博）

天生麗質的佘詩曼，還擁有俏麗五官和一張凍齡臉蛋，就連佘詩曼剛睡醒的素顏也相當吸睛，她日前就曝光自己剛睡醒照，佘詩曼頂著素顏、稀疏眉毛和一頭亂髮，佘詩曼開心撥頭髮、露半臉自拍，高顏值的她沒讓歲月在臉上留痕跡，凍齡臉看不出已46歲。

不過佘詩曼感情至今都交白卷，對此，佘詩曼也曾大方回應，她表示自己不急著尋到另一半，也不後悔自己仍單身，佘詩曼展現正能量說：「我相信我會找到的」，至於男友的條件，則是要「有趣的靈魂」，佘詩曼談話之間都散發自信與成熟美，也讓外界見識到她的高EQ。