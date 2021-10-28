高雄市某私立托嬰中心傳出疑似虐嬰事件，高雄市社會局接獲通報後，立刻啟動調查、調閱監視器擴大查閱，發現整班約1歲左右的10位幼兒，就有7位幼兒遭到托育人員打嘴巴及捏臉等不當對待，社會局第一時間通聯繫家長訪視，介入關懷幼童身心，並即命涉及不當對待的2名托育人員不得再於托育現場服務，目前2人皆已離職。
社會局表示，社工將於本周完成約訪家長，後續通知2名托育人員陳述意見，若違反兒少權法第 49條規定，將依法處以罰鍰6萬至60萬，並得公布姓名、裁處5年至終身不得擔任托育人員。
至於家長反映托嬰中心老闆另經營的數家幼兒園、托嬰中心，教育局及社會局也即刻前往稽查。
社會局指出，已終止與該私立托嬰中心的「準公共化」合作契約，命其改善並加強托育人員教育訓練，若再有違規情事，可處3萬元至30 萬元罰鍰，情節嚴重，將命其停辦 1個月以上1年以下處分，並公布其名稱。
社會局強調，針對高雄市托嬰、育幼環境非常重視，將持續定期訪視相關機構，對此案件也定加速查清配合偵辦，以維家長及下一代更安心的托育托嬰環境。
托嬰中心虐嬰打嘴巴捏臉社會局
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