台灣第一位大陸籍縣議員─南投縣議員史雪燕的女兒，捲入毒品案件疑雲，史雪燕母女28日下午出面澄清，駁斥媒體報導不實，並且強調保留法律追訴權。

史雪燕與林姓女兒，下午由律師許秉燁陪同，在南投縣議會說明事件經過，但對於媒體詢問，都不回答。

史雪燕的女兒表示，媒體登載有關她個人的事，完全與事實不符，對於這樣的報導她覺得很難過。所以她要還原事實真相，因為她交友不慎，造成媽媽的困擾，覺得對不起媽媽，又影響社會觀感，因此向大家說聲對不起。

她並鄭重聲明，15日僅配合警方、檢察官製作筆錄，事後即被請回，並沒有被聲請羈押或交保。而且，她當時並沒有亮出印有擔任議員助理字樣的名片，以此施壓警方的偵查動作，她因個人興趣不合，早已辭去助理職務。

此外，她也沒有參與販賣違禁品，案發時，她只是搭乘朋友黃先生的車去買晚餐，並不知道車上有所謂的違禁品，當時也被警方的臨檢嚇到，更沒有去做交易的事情，媒體報導完全是捏造事實。

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