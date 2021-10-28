今年5月國內新冠疫情爆發之後，高雄會展產業熄火5個多月，28日首度由2021高雄國際食品展打頭陣，恢復大型展覽，共有240家國內外廠商，參展398個攤位，並因應疫情，採取線上線下的「Hybrid模式」，安排美國等10多個國家的40位國際買主，進行視訊採購洽談會。

2021高雄國際食品展、高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展，28日舉行聯合開幕儀式，由外貿協會董事長黃志芳、國貿局高雄辦事處長賴國星、高雄副市長羅達生等人共同主持，東元集團會長黃茂雄、台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出公會理事長李冠廷、台南市總工業會理事長蔡明忠等企業、公協會領袖與會。

外貿協會董事長黃志芳28日表示，美食是各國人民的共通語言，也是與友邦交流的最好項目，因此，他每年都會南下高雄，參與國際食品展，因為，高雄國際食品展是南台灣最國際化、規模最大的食品會展。

黃志芳指出，儘管仍處新冠肺炎（COVID-19）疫情之下，今年仍有11個海外參展國，由駐台機構、台灣經銷商、或代理商代表展出，因為，台灣與友邦國家的美食交流相當密切，例如，台灣去年就從巴拉圭進口牛肉達1.18億美元，使得巴拉圭躍居我國的第三大牛肉進口國。

2021高雄國際食品展、高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展，從10月28日開始，一連4天在高雄展覽館展出，今年共有240家食品、設備廠商，設立398個攤位，除了東元集團，三麥機械、百城機械、以及鵬聯聯合等大廠，更是連續3年都參展。

黃志芳表示，因應疫情，外貿協會為了協助各類參展廠商突破國際商旅限制，今年大部份展覽多採線上線下的「Hybrid模式」，2021高雄國際食品展也是如此，不僅辦理實體展覽，並同步開辦為期一個月的線上展覽，透過線上虛擬攤位展示、以及會議安排等功能，讓國際買家能夠在線上參觀，並及時與參展廠商交流，突破疫情造成的空間和時間限制。

2021高雄國際食品展首日，主辦單位並辦理通路商視訊採購洽談會，邀請來自美國、加拿大、日本等10多個國家的40多位國際買主參與，提供水產、水果乾、新興植物肉、蓮霧、以及釋迦等我國農漁產品的買賣商機。