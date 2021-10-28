勞動部「勞工職業災害保險及保護法」預計在明年5月1日施行，相關字法也在近日陸續公布，鑒於部分職業病之潛伏期長，保障從事特定有害作業的勞工在離職退保後才診斷出職業病，因此預告「勞工職業災害保險被保險人退保後罹患職業病補助及津貼核發辦法」草案。

為加強保障勞工於保險有效期間從事特定有害作業，於離職退保後，始診斷為職業病者之權益，「勞工職業災害保險及保護法」第78條定有前開勞工得向保險人申請醫療補助、失能或死亡津貼之規定，並授權由中央主管機關就補助與津貼發給之對象、認定程序、發給基準及其他 應遵行事項訂定辦法。

勞動部勞動保險司副司長陳文宗表示，「勞工職業災害保險被保險人退保後罹患職業病補助及津貼核發辦法」草案有三大重點，包括第一，勞工曾從事指定有害作業，於退保後經認可醫療機構的職業醫學科專科醫師診斷，為因執行職務致罹患職業病，可以申請醫療補助、失能津貼、甚至是死亡津貼；第二，醫療補助是過去沒有的，失能津貼的額度部分比現行高，死亡津貼為一次發放45個月，第三，則是延長因同一職業病而接受治療的醫療補助期間。

陳文宗解釋，在草案第5條規定，醫療補助期間，是以經診斷罹患職業病日起算，最長以5年為限。但經診斷，因同一職業病仍須接受診療者，得再延長5年，並以一次為限。也就是說如果有特定行業勞工在退保後，發現罹患職業病，最長可以請領10年的醫療補助。

「勞工職業災害保險被保險人退保後罹患職業病補助及津貼核發辦法」草案預計在明年5月1日上路，草案預告期間為10月28日至12月27日。