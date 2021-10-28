龜山島龜首海域今天噴出大量磺煙，當地資深解說員說，近16年來未見過此景。交通部觀光局表示，因日前地震龜首土石鬆落，落石疑似砸中磺煙洞口，才有如此噴發量。

宜蘭龜山島過去因崩塌使得龜首海底噴氣孔被堵住，「龜島磺煙」奇景消失多年，但今年3月14日，有賞鯨船業者載著遊客前往附近海域時，意外發現龜首附近海域再度冒出白煙。

宏棋號賞鯨船解說員簡逢均告訴中央社記者，上午10時許，他帶著遊客搭乘賞鯨船前往龜山島附近海域時，突然發現龜首附近海域冒出大量磺煙，遊客驚嘆連連。他當船解說員16年來，首次看到龜首磺煙有這麼大的噴發量。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處駐警隊隊長許源豊說，根據相關影片研判，這次大量磺煙噴發約有9公尺高，因前幾天有地震，導致龜山島龜首土石鬆散，上午剛好有落石掉落，疑似砸中海底的磺煙洞口，才會導致大量磺煙噴出。

他表示，賞鯨船業者平時載客在龜山島附近海域觀光時，都會與龜首海域保持安全距離。

根據東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站資料，龜山島的海底溫泉、龜島磺煙、靈龜擺尾、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜卵傳奇、龜山朝日和神龜戴帽，合稱「龜山八景」，奇特的龜嶼景色不易同時看到，得看當天氣候及潮汐等因素，也使這傳說八景更增添幾分神秘。（編輯：方沛清）1101028