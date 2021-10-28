法國科技和軟體公司達梭系統(Dassault Systemes)周四第三度上調了全年財測，並指出，強勁的軟體授權銷售以及製造業的復甦，特別是在汽車業和航太業，都讓公司前景看俏。

達梭預計全年非國際財報準則(non-IFRS)營收將來到48.0億至48.3億歐元間(約55.7億至56.1億美元)，每股盈餘在0.94至0.95歐元間。而此前的營收財測為47.5億至47.9億歐元間，每股盈餘為0.89至0.91歐元。

授權協議下的專有軟體銷售在第三季成長了24%，推進了整體銷售增加12%，達到11.6億歐元，高於集團自己預測的11.4億歐元。

財務長Pascal Daloz強調了疫情期間陷入困境的製造業務的改善，特別是汽車和航太業務部門在第三季成長超過10%。Daloz並指出，在今年初，情形並非如此。

3DExperience是達梭一個軟體平台，讓其他公司可以數位化地開發和設計自己產品。隨著客戶往線上服務轉型，達梭雲端業務也在增長。

Daloz補充指出，雷諾汽車等大客戶正在選擇雲端；而在疫情前，情況並非如此，目前已經看到企業行為的改變。

達梭的核心製造工業業務為協助設計飛機、汽車，以及消費品。該公司股價自今年3月以來，已上漲115%。