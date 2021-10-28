工研院與可成科技今(28)日宣布將共同合作「次世代整合式手術器械開發」專案，將攜手開發「精準雙模態微創手術系統」。目前腹腔微創手術已蔚為趨勢，現在進口的醫材器械大多僅有切割或止血等單一功能，除了更換器械增加時間與接觸風險外，手術過程中也會因熱產生的煙霧遮蔽視野。工研院攜手可成科技開發次世代整合手術醫材，打造符合臨床醫師需求與多元手術應用的醫材器械，希望未來吸引更多業者加入完整產業鏈。

經濟部技術處表示，國內醫材產業升級轉型常面臨兩大痛點，第一是缺乏高技術門檻的關鍵技術或複合材料技術，第二是許多醫材或原物料須仰賴國際大廠進口而導致缺料風險。在智慧醫療與精準健康的趨勢下，近年來生醫產業紛紛朝向個人化、精準化與智慧化發展，開發創新高值化醫材；經濟部技術處為了加速產業發展與技術自主化，大力支持法人以科技專案研發高值化醫材，並打造國內自主供應鏈，達到解決產業痛點的目標。

經濟部技術處指出，今年已成功促成工研院與可成科技跨域合作，工研院致力於將創新科技研發產業化，而可成科技是全球最大的筆電金屬機殼供應商，擁有堅強的產業鏈和技術優勢，在智慧醫療和精密製造科技結合下，即可補足我國醫材產業鏈缺口，帶動醫材整體發展。未來技術處也將持續強化法人研發能量，從臨床需求出發，發展前瞻、突破性的創新技術，以期增加醫療器材關鍵自主技術能力，進而提升國際競爭力，挹注臺灣生醫產業技術及創新能量。

工研院積極協助產業朝向跨領域、系統性整合發展，從市場需求來解決產學研醫落差的現況，帶動跨領域合作與技術產業化效益，包括掌上型超音波掃描儀，及創新微小化心臟守護貼已和產業進行洽談，攜手產業搶攻高階醫材市場新商機。