導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女員工，被最高法院判刑4年徒刑定讞，不過鈕在案件審理中，以母親病情為由，將戶籍遷到花蓮，台北地檢署囑託花蓮地檢署，傳喚他下月2日到案執行，但鈕卻提出母親的診斷證明書，聲請延後，花檢基於人道考量，已同意鈕改期至11月30日入監，同時啟動防逃機制。

台北地檢署負責偵辦鈕涉嫌性侵劇組女員工案，判決確定後也由其執行，沒想到檢方原定11月2日執行發監手續，鈕卻突然把戶籍遷到花蓮，並聲請至花蓮監獄服刑，且他還以家有尚未安頓年邁母親為由，聲請延後執行。

依照慣例，為使受刑人家屬方便探視，檢方通常會同意受刑人在「戶籍地」服刑，台北地檢署囑託花蓮地檢署後，花蓮檢方也同意他延後入監。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，鈕承澤先前將戶籍遷至花蓮，原本11月初應入監服刑，不過他有提出母親的診斷證明書，檢察官基於人道考量，同意讓他照顧母親至11月30日，目前已發傳票給他，告知11月30日一定要報到入監執行，而檢方同時也已啟動相關機制，確保他如期執行。

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