去年4月一名在新加坡留學的大陸籍學生，遭假檢警詐騙台幣238萬元，新加坡警方調查發現發話路由來自台灣，且陸續有其他在星國的大陸民眾被騙，損失慘重，遂請求刑事局共同偵辦。

刑事局國際科與台中市警察局、雲林縣警察局共組專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，循線查出44歲劉姓主嫌在國內架設詐騙機房，且四處流竄，劉嫌同時與洗錢水房合作，對外招募20歲初頭年輕人擔任領款車手。

警方連月跟監蒐證後，先在台中市四川路破獲洗錢水房，再陸續於台中市文心路4段、向上路查獲一、二線詐騙機房，共將劉嫌等17人逮捕到案。

警方調查，該詐團專門詐騙在星國的大陸籍民眾，由一線機手假扮通訊管理局客服，向被害人謊稱名下門號大量發送詐騙簡訊，且遭犯罪集團使用犯案，涉及電信法及洗錢犯行，再由二線機手假冒大陸公安官員、三線機手假冒檢察官，要求監管被害人銀行帳戶並匯款至指定人頭帳戶。清查從今年6月中旬至查獲期間，短短2星期內遭詐騙大陸籍被害人共計15人，遭詐騙款項超過人民幣10萬元。

警方進一步清查發現，該詐騙水房兼經營國內假交友假投資詐騙洗錢，6月間國內被害人數達16人，遭詐騙款項超過3400多萬元。

警方共查扣手機、筆電、電腦、平板、網路分享器、路由器、網卡11張、SIM卡41張、現金7萬3800元、勞力士手表3支、金融卡74張、中國銀聯卡25張、U盾45個、自然人憑證10張、本票3張、教戰守則等贓證物。全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。