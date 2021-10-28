動滋券抽籤進入第3週，今日上午在社會創新實驗中心由2020東京奧運田徑110公尺跨欄選手陳奎儒於樂透機抽出第三波動滋券幸運號碼，只要於今(110)年10月22日前在振興五倍券共通平台登記動滋券，且身分證字號末碼符合82、45、57、53、00、546、855、865、012、983，即可於11月1日起至動滋網(500.gov.tw)領取。

這次抽籤母數為於10月22日前登記動滋券之民眾，且扣除前二週已中籤動滋券及本週已抽中其他部會加碼券之民眾，計有961萬349人。抽籤方式是配合經濟部整體規劃，以亂數取得數組2碼、3碼數字，進行身分證字號末2碼、末3碼比對，以抽出約50萬名中籤名單。

體育署邀請2020東京奧運田徑110公尺跨欄選手陳奎儒共同參與抽出幸運號碼，並邀請律師見證，全程於運動產業媒體資訊youtube平台網路直播(https://youtu.be/nWRg1peQDII)。

活動現場也邀請健身業者共襄盛舉，World Gym台灣區總裁柯約翰、健身工廠公關經理吳幸樺、成吉思汗健身俱樂部營運經理江瑋至、可爾姿執行長林宏遠、全真瑜珈健身業務部經理謝培瑜等產業代表蒞臨現場力挺加碼券措施及提出加碼方案，希望能吸引更多民眾加入健身行業。

中籤民眾在今日下午5時起陸續收到中籤簡訊通知，11月1日上午10時起，可至動滋網進行領券，效期至明年6月30日止；本次未中籤民眾仍可於11月4日參與抽籤。

體育署表示，109年動滋券1.0合作業者合計5169家，扣除運動用品業及運動博弈業後，為1181家，目前動滋券2.0經審核通過可收受動滋券店家已超過1800家，「做運動」、「看比賽」合作業者家數已較去年成長超過600家，且職棒、職籃、國民運動中心、大型健身業者等皆已加入成為動滋券合作業者。為積極招募符合動滋券2.0資格之業者加入，已辦理超過20場次說明會，將持續輔導符合資格之業者上架，並強化線上售票、活動平台API串接機制，提升動滋券使用效益，可望達成行政院更好領、更好用、更刺激之政策目標