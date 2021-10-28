中市議員羅廷瑋與何姓受刑人家屬到台中地檢署陳情，指控台中看守所動用私刑傷害何男，百般刁難、還退信件。台中看守所回應表示，何男因癲癇發作跌倒受傷送醫。（陳淑芬攝）

中市議員羅廷瑋與何姓受刑人家屬到台中地檢署陳情，指控台中看守所動用私刑傷害何男，百般刁難、還退信件。台中看守所回應表示，何男因癲癇發作跌倒受傷送醫。（陳淑芬攝）

中市議員羅廷瑋今天與何姓受刑人家屬到台中地檢署陳情，何妻指控，台中看守所動用私刑傷害何男，致頭顱破裂等重症，連醫師都曾說救不活，看守所並要求家屬領回就醫，對家屬接見百般刁難、還退信件，已在今年9月間告發。台中看守所副所長呂銑燦回應表示，何男因癲癇發作跌倒受傷送醫，何妻每周都來探視，並未要求領回及刁難，家屬送護身符有紅線不符規定而退回。

何妻帶著丈夫入所前後的大幅照片，由羅廷瑋及支持民眾陪同，今天下午2時許到台中地院前陳情，何妻指稱，丈夫是模板工，下班後喝保力達B及啤酒，被開酒駕罰單判刑120天，因沒錢繳12萬元，自己去承擔刑責，今年8月24日到台中看守所執行，境被看守所惡毒傷害導致「頭殼破裂」、「右腦腦漿位移」等重傷害，連醫師說救不活了，救活也是植物人。她否認丈夫罹患癲癇，並拿出中國附醫在今年8月25日開立的診斷證明，何男頭部外傷合併顱骨骨折及顱內出血。

何妻哭訴，看守所屢次要脅家屬要領回丈夫辦保外就醫，她家很窮沒有能力醫護，領回照顧就是要逼全家去死，且看守所對家屬接見百般刁難，丈夫從中國附醫移回看守所後，又移到培德醫院及療養區，換來換去就是不讓家屬見面，連家屬送的信件及護身符都被退回。

羅廷瑋表示，家屬早在今年9月間已向台中地檢署告發台中看守所重傷害，今天到地檢署陳情，希望檢方給家屬一個交代。何妻跪交陳情書給台中地檢署書記官長林希美受理，林並表示，檢方會詳查，不會吃案。

對此，呂銑燦回應表示，何男在入所執行當晚因癲癇發作突然跌倒而受傷，緊急送往中國醫藥大學附設醫院治療，案發當時都有監視影像，家屬勘驗當時並無異議。何男在醫院治療約2周後，復原狀況不錯即送返看所守的療養舍，因恢復良好今天已送回一般房舍，也安排舍友照顧，並未要求家屬將何男領回保外就醫。

呂銑燦強調，受疫情影響，家屬到醫院探視必須要做快篩，到看所守辦理手續，此外，看守所也透過電視及Line等視訊進行接見，近兩周因疫情趨緩接見室已恢復正常接見作業，所方今天也與何男確認過，何妻每周都來接見，而所方也未刁難。此外，家屬的信件夾帶護身符，護身符附有很長的紅線，不符合相關規定，遭所方退回。

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