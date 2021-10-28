軟式隱形眼鏡研發製造業者望隼科技(4771)下午舉行興櫃前法說會，預計將在11月2日登錄興櫃，公司目前鎖定日本、中國大陸和美國等三地市場，董事長黃修權表示，隱形眼鏡產業很複雜，並沒有想像中這麼容易，大陸廠可就近供應在地市場，此回也並未受到限電的影響，望隼深耕新產品開發、陸續推出抗藍光、矽水膠、功能型、特殊光學鏡片等差異化產品拓展日本、中國大陸和美國市場。

望隼總經理石安指出，針對日本市場，短期藉由抗藍光產品取得重要客戶的年度新品合作，預期2021年望隼在日本產品的出貨量可望持續攀升。中期而言，望隼將以矽水膠、特殊光學鏡片等差異化新產品擴大日本市佔率。

至於中國大陸市場，石安表示，隨著中國大陸市場在線上交易量持續成長，整體隱形眼鏡銷售規模快速成長，望隼運用台灣先進的研發技術及中國大陸在地化生產優勢，以水膠彩透鏡片拓展中國大陸市場，預計2022年可以在中國取得第一張抗藍光日拋鏡片注冊證。

此外，望隼已以功能型運動鏡片切入美國市場，待建立市場知名度後，進而推出特殊光學鏡片等差異化產品。

望隼受惠日本和中國大陸客戶訂單挹注，今年上半年整體營收和獲利皆較去年同期倍增。上半年合併營收為6.76億元，年增率高達111%；毛利率達36%，高於去年同期32%水準；歸屬於業主淨利為1.34億元，比去年同期成長176%；每股盈餘為2.68元，遠優於去年同期0.98元的表現。