亞洲盃粉專介紹中華木蘭女足

2022亞洲盃女足賽分組抽籤今天出爐，中華女足籤運不錯，與地主印度、中國大陸、伊朗分到A組，有機會搶分組第2晉級8強，進而爭取2023世界盃門票。不過抽到好籤不只是運氣而已，中華足協在26日發現亞足聯（AFC）公布的球隊檔次有誤，中華隊竟被分到第4檔，及時反映才更正為第3檔。

明年亞洲盃1月底於印度舉行，中華隊抽中地主印度所在的A組，避開澳洲、日本兩支真正第1檔次的強隊，也免於像C組的越南一樣，與日本、南韓雙強分到同組。

明年亞洲盃也是後年紐澳世界盃的亞洲區資格賽，除了共同地主澳洲，亞洲區還有5張直進世界盃、2張洲際附加賽門票，也就是打入8強至少有世界盃附加賽可打，若進4強就直接出線，未進4強則要捉對廝殺，決定是拿直接門票還是得踢10搶2的洲際附加賽。

2022亞洲盃女足賽分組表（AFC官網翻攝）

中華女足目前世界排名為亞洲第8，發揮水準應能取勝A組的第4檔隊伍伊朗，再贏印度至少就有分組第2。若以A組第2出線，8強對手將是B組第2，很可能是泰國。中華隊去年奧運資格賽曾以1比0勝泰，如意算盤若能打響，打入4強就能自1991年首屆世界盃後，首次重返女足最高殿堂。

當然籤運再好，也需中華隊踢出好球，比如A組的對手印度，本月初曾在巴林與中華隊踢國際友誼賽，木蘭女將以0比1見負，明年必須贏回來才能仰望分組前2。若落到分組第3，儘管戰績較佳的兩支分組第3仍能晉8，但對手一定是分組第1，重返世界盃之路就會曲折許多。

2022亞洲盃女足賽分組表：

A：印度、中國大陸、中華、伊朗

B：澳洲；泰國、菲律賓、印尼

C：日本、南韓、越南、緬甸