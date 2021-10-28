泰國清邁一對曾經是戀人的男女，22日相約在古蹟遺址前見面，不料2人一時「性起」，竟然全裸打起野戰，羞羞一幕全被路人拍下來傳上網，畫面曝光後，引發當地民眾怒火，警方獲報立即將2人逮捕，最重處以5000泰銖（約新台幣4500元）罰款，並公開向社會大眾道歉。

據泰國每日星報報導，42歲女子希里拉尼（Sirirani）與48歲男子查蘭姆（Chalerm），過去曾是一對情侶，2人後來聯絡上，還相約22日在一處古塔前見面，不料2人見面後天雷勾動地火，直接在當地一處歷史紀念碑旁發生性關係，過程全被目擊民眾用手機拍下來，畫面流出後，2人慘遭當地居民砲轟。

希里拉尼與男子查蘭姆事後被警方逮捕，2人坦承在古蹟遺址前發生性行為，查蘭姆說：「我以為那裡很隱密沒人看得見，絕無不尊重歷史遺跡，我要向清邁民眾道歉，保證以後不會再發生這種事。」

2人因為在公共場合發生猥褻行為，將警方處以最多5000泰銖（約新台幣4500元）罰款，當地員警也被要求將在特定區域加強巡邏，防止類似情事再度發生。